Саудівська Аравія попереджала Німеччину про можливий напад перед трагедією в Магдебурзі

Олаф Шольц сказав, що нападник, ймовірно, не мав релігійних мотивів.

Саудівська Аравія перестерігала німецький уряд про можливий напад перед наїздом на ярмарок у Магдебурзі 20 грудня.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на саудівське джерело.

Це сталося після того, як чоловік, якого тепер підозрюють у смертельному інциденті, поширив екстремістські думки у своєму акаунті в X. Він симпатизує ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Поки що цю інформацію не підтвердили.

Кандидатка на посаду канцлера Німеччини Аліс Вайдель від АдН та співголова партії Тіно Хрупалла засудили напад. Олаф Шольц сказав, що нападник, ймовірно, не мав релігійних мотивів. Поліція не називає імʼя затриманого чоловіка. Вночі його помешкання обшукали.

Німецька газета FAZ повідомила, що брала інтервʼю у підозрюваного у 2019 році. Його описали як антиісламського активіста.

"Такі люди, як я, які мають ісламське походження, але більше не є вірянами, не зустрічають тут ані розуміння, ані толерантності з боку мусульман. Я найагресивніший критик ісламу в історії. Якщо ви мені не вірите, запитайте арабів", — процитувало чоловіка видання.

Відомо вже про пʼятьох загиблих і 200 постраждалих людей, стан 40 з них критичний, пише Deutsche Welle, посилаючись на очільника уряду землі Саксонія-Ангальт Райнера Хазелоффа.

У п’ятницю, 20 грудня, на різдвяному ярмарку в Магдебургу водій на авто в'їхав у натовп людей.