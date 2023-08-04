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Саудівська Аравія ще на місяць обмежила видобуток нафти

04 серпня 2023, 13:54
Саудівська Аравія ще на місяць обмежила видобуток нафти
Саудівська Аравія заявила, що добровільно продовжила обмеження на видобуток нафти до кінця вересня.

Про це пише Сіньхуа.

У міністерстві енергетики заявили, що заплановане на липень добровільне обмеження тепер діятиме й у вересні. Можливе і його подальше продовження”, - йдеться в заяві. 

Обсяг обмеження - 1 млн барелів на день. 

Таким чином, до кінця вересня загальний видобуток нафти Саудівською Аравією становитиме 9 млн барелів на день.

За даними міністерства, це обмеження запроваджено на додачу до попереднього обмеження у 500 тисяч барелів на день, оголошеного в квітні. Воно діятиме весь 2024-ий рік”, - стверджує видання.

На початку липня стало відомо, що росія та Саудівська Аравія вдаються до спекуляцій щодо цін на нафту.
Саудівська Аравіявидобутокнафта

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