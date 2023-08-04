Саудівська Аравія ще на місяць обмежила видобуток нафти
Про це пише Сіньхуа.
“У міністерстві енергетики заявили, що заплановане на липень добровільне обмеження тепер діятиме й у вересні. Можливе і його подальше продовження”, - йдеться в заяві.
Обсяг обмеження - 1 млн барелів на день.
Таким чином, до кінця вересня загальний видобуток нафти Саудівською Аравією становитиме 9 млн барелів на день.
“За даними міністерства, це обмеження запроваджено на додачу до попереднього обмеження у 500 тисяч барелів на день, оголошеного в квітні. Воно діятиме весь 2024-ий рік”, - стверджує видання.На початку липня стало відомо, що росія та Саудівська Аравія вдаються до спекуляцій щодо цін на нафту.