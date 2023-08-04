Саудівська Аравія ще на місяць обмежила видобуток нафти

Саудівська Аравія заявила, що добровільно продовжила обмеження на видобуток нафти до кінця вересня.

Про це пише Сіньхуа.

“У міністерстві енергетики заявили, що заплановане на липень добровільне обмеження тепер діятиме й у вересні. Можливе і його подальше продовження”, - йдеться в заяві.

Обсяг обмеження - 1 млн барелів на день.

Таким чином, до кінця вересня загальний видобуток нафти Саудівською Аравією становитиме 9 млн барелів на день.

“За даними міністерства, це обмеження запроваджено на додачу до попереднього обмеження у 500 тисяч барелів на день, оголошеного в квітні. Воно діятиме весь 2024-ий рік”, - стверджує видання.