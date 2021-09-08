НОВИНИСаудівська Аравія відкриє кордони для вакцинованих паломників, аби ті могли здійснити т.зв. малий хадж - умру, що на відміну від великого хаджу може проводитися в будь-який час. Обов’язкова умова - проходження вакцинації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саудівська Аравія відкриє кордони для вакцинованих паломників
З понеділка (9 серпня) почнеться прийом заявок на проведення умри для відвідувачів з-за кордону. Необхідною умовою буде вакцинація
Фото: CNN Türk.
Про це повідомляє CNN Türk.
"З понеділка (9 серпня) почнеться прийом заявок на проведення умри для відвідувачів з-за кордону. Необхідною умовою буде вакцинація", - повідомили в міністерстві хаджу та умри Саудівській Аравії.
Документ, що засвідчує проходження вакцинації, потрібно буде пред’явити при в’їзді в країну. Щомісяця планується приймати 2 млн паломників - близько 60 тисяч щодня.
Саудівська Аравія, яка раніше призупинила польоти з 24 країн, окрім для переміщення власних громадян, дипломатів та представників сфери охорони здоров’я, також планує переглянути обмеження польотів по окремих країнах, відповідно до кількості нових випадків інфікування.
Період паломництва (великого хаджу) в Саудівській Аравії завершився 23 липня. Через епідемію COVID-19 цього року паломництво обмежилося тими, хто проживає в Саудівській Аравії, як і минулого року, паломників з-за кордону не приймали.
Минулого року умру було заборонено на початку березня та відновлено для тих, хто проживає в Саудівській Аравії, з 4 жовтня 2020 року, після 7-місячної перерви.
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