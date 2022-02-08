БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа даними відстеження танкерів, минулого місяця зареєстровані морські поставки з королівства становили близько 7,5 млн барелів на добуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саудити збільшили експорт нафти до дворічного максимуму
Саудівська Аравія у липні наростила експорт сирої нафти до найвищого рівня з квітня 2020 року на тлі міжнародного тиску з метою приборкати високі ціни на нафту.
Про це пише Bloomberg.
За даними відстеження танкерів, минулого місяця зареєстровані морські поставки з королівства становили близько 7,5 млн барелів на день. У червні морські поставки становили 6,6 млн барелів на день.
Таким чином, обсяг експорту зріс на 13,6%.
За даними агентства, постачання нафти з Саудівської Аравії до Китаю - основного пункту призначення - у липні підскочило в середньому до 1,65 млн барелів на день.
Постачання до Індії вперше з квітня 2020 року перевищили 1 млн барелів на день.
Натомість експорт до США знизився на 11% до червня - до 371 тис. барелів на день, до Японії - на 18%, до 903 тис. барелів на день.
Раніше iPress.ua повідомляв, що власники танкерів у Європі намагаються перевезти якомога більше російської нафти до набуття чинності енергетичних санкцій в грудні.
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02 08 2022 13:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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