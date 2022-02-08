Саудити збільшили експорт нафти до дворічного максимуму

За даними відстеження танкерів, минулого місяця зареєстровані морські поставки з королівства становили близько 7,5 млн барелів на добу

Саудівська Аравія у липні наростила експорт сирої нафти до найвищого рівня з квітня 2020 року на тлі міжнародного тиску з метою приборкати високі ціни на нафту.

Про це пише Bloomberg

За даними відстеження танкерів, минулого місяця зареєстровані морські поставки з королівства становили близько 7,5 млн барелів на день. У червні морські поставки становили 6,6 млн барелів на день.

Таким чином, обсяг експорту зріс на 13,6%.

За даними агентства, постачання нафти з Саудівської Аравії до Китаю - основного пункту призначення - у липні підскочило в середньому до 1,65 млн барелів на день.

Постачання до Індії вперше з квітня 2020 року перевищили 1 млн барелів на день.

Натомість експорт до США знизився на 11% до червня - до 371 тис. барелів на день, до Японії - на 18%, до 903 тис. барелів на день.