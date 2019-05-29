ПОЛІТИКА НОВИНИНародний депутат України Надія Савченко заявила, що братиме участь у дострокових виборах до Верхової Ради, які відбудуться 21 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Савченко заявила, що йде на вибори, - ВІДЕО
"Політична партія "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у політичних виборах саме під цією назвою"
Фото: gettyimages.com
"Суспільно-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у цих виборах. Політична партія "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у політичних виборах саме під цією назвою", - заявила Савченко, повідомляє "Укрінформ".
Нардеп зазначила, що дата з'їзду партії поки невідома.
"Про те, яка це буде команда, - ви побачите після зборів відкриті списки, я зможу пояснити і захистити всіх, хто стоятиме поруч зі мною, переді мною й за мною. Дата зборів ще невідома", - додала Савченко.
Нагадаємо, що українська співачка Ольга Полякова оголосила про створення "першої жіночої партії".
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29 05 2019 22:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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