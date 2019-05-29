Савченко заявила, що йде на вибори, - ВІДЕО

Народний депутат України Надія Савченко заявила, що братиме участь у дострокових виборах до Верхової Ради, які відбудуться 21 липня.

"Суспільно-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у цих виборах. Політична партія "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у політичних виборах саме під цією назвою", - заявила Савченко, повідомляє "Укрінформ".

Нардеп зазначила, що дата з'їзду партії поки невідома.

"Про те, яка це буде команда, - ви побачите після зборів відкриті списки, я зможу пояснити і захистити всіх, хто стоятиме поруч зі мною, переді мною й за мною. Дата зборів ще невідома", - додала Савченко.

Нагадаємо, що українська співачка Ольга Полякова оголосила про створення "першої жіночої партії".