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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Савченко заявила, що йде на вибори, - ВІДЕО

"Політична партія "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у політичних виборах саме під цією назвою"
Народний депутат України Надія Савченко заявила, що братиме участь у дострокових виборах до Верхової Ради, які відбудуться 21 липня.
Савченко заявила, що йде на вибори, - ВІДЕО Фото: gettyimages.com

"Суспільно-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у цих виборах. Політична партія "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" братиме участь у політичних виборах саме під цією назвою", - заявила Савченко, повідомляє "Укрінформ".

Нардеп зазначила, що дата з'їзду партії поки невідома.

"Про те, яка це буде команда, - ви побачите після зборів відкриті списки, я зможу пояснити і захистити всіх, хто стоятиме поруч зі мною, переді мною й за мною. Дата зборів ще невідома", - додала Савченко.

Нагадаємо, що українська співачка Ольга Полякова оголосила про створення "першої жіночої партії".

 
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29 05 2019 22:33
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