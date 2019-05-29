Співачка Ольга Полякова оголосила про створення партії, - ВІДЕО

Тому я офіційно заявляю - я починаю створення партії, яка буде відповідати на даний запит. І це буде перша жіноча партія України"

Українська співачка Ольга Полякова оголосила про створення "першої жіночої партії".

Полякова сказала, що їй набридло голосувати за "дядьку з плакатом, якого вона не знає", повідомляє "Громадське".

"Тому я офіційно заявляю - я починаю створення партії, яка буде відповідати на даний запит. І це буде перша жіноча партія України", - сказала Полякова.

Україну Полякова назвала "матріархальною" країною.

Також співачка назвала кілька суспільно-політичних проблем, згадуючи про свій сценічний досвід:

"У мене безліч концертів і я їжджу цими розбитими дорогами, я доїжджаю до цих будинків культури, які стоять з Другої світової".

Нагадаємо, що лідер новоствореної партії "Голос" співак Святослав Вакарчук продовжить концертну діяльність, навіть якщо стане народним депутатом.