НОВИНИУкраїнська співачка Ольга Полякова оголосила про створення "першої жіночої партії".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Співачка Ольга Полякова оголосила про створення партії, - ВІДЕО
Тому я офіційно заявляю - я починаю створення партії, яка буде відповідати на даний запит. І це буде перша жіноча партія України"
Ольга Полякова
Полякова сказала, що їй набридло голосувати за "дядьку з плакатом, якого вона не знає", повідомляє "Громадське".
"Тому я офіційно заявляю - я починаю створення партії, яка буде відповідати на даний запит. І це буде перша жіноча партія України", - сказала Полякова.
Україну Полякова назвала "матріархальною" країною.
Також співачка назвала кілька суспільно-політичних проблем, згадуючи про свій сценічний досвід:
"У мене безліч концертів і я їжджу цими розбитими дорогами, я доїжджаю до цих будинків культури, які стоять з Другої світової".
Нагадаємо, що лідер новоствореної партії "Голос" співак Святослав Вакарчук продовжить концертну діяльність, навіть якщо стане народним депутатом.
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29 05 2019 14:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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