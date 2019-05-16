Вакарчук збирається бути співочим депутатом

Лідер новоствореної партії "Голос" співак Святослав Вакарчук продовжить концертну діяльність, навіть якщо стане народним депутатом.

"PR-стратегія Вакарчука подібна до стратегії Зеленського. По-перше, в обох максимальна впізнаваність по країні, по-друге, лідер "Океану Ельзи" хоч переходить у політику, але з музикою й концертами він зав'язувати не збирається навіть після обрання депутатом", – повідомляє "Українська правда".

Сам Вакарчук пояснив таку позицію вірністю своїм принципам.

"Я виступаю за повну автентичність, в політиці треба залишатися самим собою. Автентичність – один із наших принципів. Візьміть, до прикладу, Черчилля або зараз Трампа – за будь-яких обставин вони залишалися і залишаються самими собою. Якщо мені не доведеться іти у виконавчу владу, то як я змушу себе відмовитися від творчості? Я тоді не буду собою", – пояснює поки що тільки співак Вакарчук.

Зазначається, що графіки концертів ОЕ розписані до 20 вересня: найближчий концерт 17 травня в Києві, останній відомий – у Мінську у вересні.

Нагадаємо, що в 2007 році на позачергових виборах до Верховної Ради Вакарчук був 15-м номером у списку "Нашої України - Народної самооборони", отримав депутатський мандат, але через рік добровільно склав повноваження.

У вересні 2018 року Вакарчук повідомив, що готовий "змінювати країну", натякнувши про повернення в політику. Напередодні президентських виборів ці слова могли бути сприйняті як намір балотуватися, але в січні 2019 року Вакарчук оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру.

Водночас Вакарчук пообіцяв, що не буде залишатися "осторонь" і має намір разом зі своєю командою працювати над перемогою проєвропейських сил в Україні.

Раніше Святослав Вакарчук заперечив, що на парламентських виборах піде у Верховну Раду під № 1 списку партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

У березні, за даними опитування "Рейтинг", майже кожен п’ятий українець хотів би, щоб співак Святослав Вакарчук взяв участь у президентських виборах.

Співак заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні.

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський у березні 2019 року говорив, що готовий був поступитися Вакарчуку.