СБУ арештувала майно проросійського олігарха Новинського

Загальна сума арештованого перевищує 3,5 млрд гривень.

Служба безпеки України арештувала майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського.

Про це СБУ повідомляє у Telegram-каналі.

"До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива", – йдеться у дописі.

Зазначається, що для уникнення санкцій Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і держреєстраторів.

"Наразі, за матеріалами СБУ, Мін'юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха", – зазначають у СБУ.

Під час обшуків в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів, було вилучено:

- документи;

- печатки компаній-нерезидентів;

- прокремлівську релігійну літературу.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", – інформує Служба безпеки.