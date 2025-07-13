Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

СБУ ліквідувала російських агентів, які убили полковника в Києві

13 липня 2025, 15:58
СБУ ліквідувала російських агентів, які убили полковника в Києві
Фото: radiosvoboda.org
Пошуком керував сам Василь Малюк.

Співробітники Служби безпеки оголосили, що під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ рф здійснили убивство полковника СБУ в Києві.

Про це заявили в СБУ.

В службі додали, що пошуком керував Василь Малюк.

"Агентурно-бойова група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича.

За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані", - заявили там. 

В СБУ додали, що вбивство українського захисника здійснили двоє осіб - чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. 

Пізніше він передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

Три дні тому в Києві застрелили полковника СБУ.

 

війнаСБУ

Останні матеріали

Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Сі переймає
Політика
Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 липня 2025, 11:28
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Політика
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 11 липня 2025, 08:08
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється