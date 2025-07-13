СБУ ліквідувала російських агентів, які убили полковника в Києві

Пошуком керував сам Василь Малюк.

Співробітники Служби безпеки оголосили, що під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ рф здійснили убивство полковника СБУ в Києві.

Про це заявили в СБУ.

В службі додали, що пошуком керував Василь Малюк.

"Агентурно-бойова група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича.

За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані", - заявили там.

В СБУ додали, що вбивство українського захисника здійснили двоє осіб - чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування.

Пізніше він передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

Три дні тому в Києві застрелили полковника СБУ.