СБУ: обмін полоненими сьогодні не відбудеться

Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в п'ятницю, 30 серпня, не відбудеться.

"Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в п'ятницю не відбудеться. Остаточної дати поки немає", - повідомили в прес-центрі Служби безпеки, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який отримав громадянство України, повідомив, що 30 серпня може відбутися обмін полоненими між Україною і РФ. Про це також написав в своєму телеграм-каналі головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов. Він заявив, що літак зі звільненими українцями в 5 ранку повинен прилетіти в Київ.

Згодом новий генеральний прокурор України Руслан Рябошапка перепостив повідомлення працівниці Верховної Ради Анни Ісламової, в якому вона написала, що обмін полоненими між Україною і РФ вже почався. Після цього більшість ЗМІ почали повідомляти про те, що полонені українці почали повертатися на батьківщину.

Вранці в п'ятницю Офіс президента, а також Служба безпеки спростували ці повідомлення і заявили, що переговори з Росією про обмін полоненими тривають. Це підтвердили і адвокати політв'язнів.