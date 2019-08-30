СБУ: обмін полоненими сьогодні не відбудеться
"Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в п'ятницю не відбудеться. Остаточної дати поки немає", - повідомили в прес-центрі Служби безпеки, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який отримав громадянство України, повідомив, що 30 серпня може відбутися обмін полоненими між Україною і РФ. Про це також написав в своєму телеграм-каналі головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов. Він заявив, що літак зі звільненими українцями в 5 ранку повинен прилетіти в Київ.
Згодом новий генеральний прокурор України Руслан Рябошапка перепостив повідомлення працівниці Верховної Ради Анни Ісламової, в якому вона написала, що обмін полоненими між Україною і РФ вже почався. Після цього більшість ЗМІ почали повідомляти про те, що полонені українці почали повертатися на батьківщину.
Вранці в п'ятницю Офіс президента, а також Служба безпеки спростували ці повідомлення і заявили, що переговори з Росією про обмін полоненими тривають. Це підтвердили і адвокати політв'язнів.
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