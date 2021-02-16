Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

СБУ оголосила Шарію про підозру у держзраді

Служба безпеки України оголосила проросійському блогеру Анатолію Шарію про підозру у здійсненні протиправної діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.
СБУ оголосила Шарію про підозру у держзраді

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба безпеки України.

"На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур", - йдеться у повідомленні.

Підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Щодо останньої статті йдеться про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.

 

 

Поліція розслідувала відносно Шарія кримінальне провадження за ст. 383, ч. 2 ККУ (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину). Сам Шарій був оголошений у розшук. Однак у квітні 2020 поліція припинила його розшук на підставі рішення суду.

У листопаді 2020 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Шарія через посягання на територіальну цілісність України, за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу.

З відкритих джерел відомо, що Шарій переховується від правоохоронних органів України в одній із країн Євросоюзу.

Читайте також: Журналіст вінницького видання заявив про побиття прихильниками Шарія

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 02 2021 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Успішний старт: чому пандемія найкращий час для реалізації нових ідей

Успішний старт: чому пандемія найкращий час для реалізації нових ідей

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.