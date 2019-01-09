Журналіст вінницького видання заявив про побиття прихильниками Шарія

"Їх (погроз) було я не знаю, я нарахував під дві сотні"

У Вінниці невідомі напали на журналіста місцевого видання Андрія Качора, він упевнений, що це були прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія, від яких він з липня отримує погрози.

Інцидент стався 30 серпня, нападники втекли з місця події. Журналіст звернувся до поліції, але там сказали, що справа буде в реєстрі лише 2 вересня, а тільки 3 вересня йому зможуть дати направлення на судмедекспертизу, "бо вихідні, а в понеділок експертиза не працює", повідомляє "Громадське".

Качор зазначив, що погрози він почав отримувати після публікації новини від 9 липня про те, що у Вінниці спалили агітацію Шарія. Після цього сам Шарій зробив низку роликів про журналіста і його родину.

"Їх (погроз) було я не знаю, я нарахував під дві сотні", - сказав Качор головред видання "Veжa".

Після цього журналіст написав заяву в поліцію про факт погроз. Водночас він упевнений, що ніхто не займався цією справою.

"Протягом цього часу зі мною абсолютно ніхто не контактував, ні зі слідчих, і навіть коли була виборча кампанія, ми запитували у речників поліції, але вони нічого не знали. Нуль, ніяких рухів взагалі", - розповів Качор.

Проте, за його словами, після нападу в суботу поліції було багато і "демонструвалися увага і великий інтерес", але йому складно сказати, серйозно правоохоронці займаються цією справою, чи ні.

Зокрема з карного розшуку Качору надсилають фото можливих нападників.

"Є одна фотографія, щодо якої я на 99% упевнений, що ця людина (напала)", - сказав він.

Журналіст також розповів, що за попередніми висновками лікарів, у нього - забій м’яких тканин, ознаки струсу мозку, опухла частина обличчя, гематоми. Водночас переламів немає, Качор вважає, що це кваліфікують як легкі тілесні ушкодження.

Громадське звернулося за коментарем до вінницької поліції.

Нагадаємо, 28 серпня у селищі Золочів на Харківщині під час зйомок сюжету про розкрадання лісу невідомі напали на знімальну групу телеканалу "112 Україна". Згодом поліція затримала двох підозрюваних.