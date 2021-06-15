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СБУ оновила програму, що захищає органи держвлади від хакерів

В СБУ пояснили, що майданчик створено для обміну даними про кібератаки та кіберінциденти на об’єктах критичної інфраструктури та державних електронних інформаційних ресурсах
Кіберфахівці СБУ оновили платформу MISP-UA, щоб ефективніше захищати органи державної влади від хакерських атак.
СБУ оновила програму, що захищає органи держвлади від хакерів 112 Україна
Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
 
В СБУ пояснили, що майданчик створено для обміну даними про кібератаки та кіберінциденти на об’єктах критичної інфраструктури та державних електронних інформаційних ресурсах.
 
СБУ, використовуючи досвід країн ЄС і НАТО, у 2018 році впровадила відповідну систему на базі відкритого програмного забезпечення Malware Information Sharing Platform – MISP-UA.
 
Після долучення до платформи організація, установа чи підприємство отримує можливість обмінюватись через MISP-UA з іншими учасниками та СБУ актуальною інформацією про реальні й потенційні кіберзагрози, знаходити способи та інструменти для їх виявлення і нейтралізації.
 
Протягом 2021 року спецслужба реалізувала низку принципових оновлень MISP-UA, що дозволило забезпечити відповідність платформи сучасним викликам кібербезпеки держави.
 
Оновлена платформа MISP-UA дозволяє користувачам підтримувати свої системи кіберзахисту максимально готовими до відбиття потенційних атак, у тому числі атак так званого "нульового дня". Підключення доступне за посиланням.
 
За даними СБУ, наразі до платформи MISP-UA підключено майже 800 користувачів і відстежується 3 мільйони унікальних індикаторів компрометації.
 
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15 06 2021 14:17
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