Зеленський анонсував презентацію університету з підготовки фахівців у кіберсфері

В Україні необхідно готувати таких фахівців із 15-16 років і зробити так, щоб вони нікуди не виїжджали

"Вважаю, що це (кіберцентр - ІФ) вітрина того, що Україна змінюється і не просто на словах. У нас відкриваються такі центри. Це перший центр в Україні - це гарний початок", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив про розроблення університету з підготовки фахівців у сфері протидії кіберзагрозам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас великі плани щодо підготовки таких (у кіберсфері - ІФ) фахівців. Окрім центру, ми розробляємо університет. Скоро його презентуватимемо", - заявив Зеленський під час ознайомлення з роботою Кіберцентру UA30 на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни".

Він додав, що "в Україні необхідно готувати таких фахівців із 15-16 років і зробити так, щоб вони нікуди не виїжджали".

"Ми маємо пропонувати їм у країні реальну роботу, а вони нам після запропонують безпечне життя", - сказав він.

Він також зазначив, що "відкриття першого в Україні Кіберцентру UA30 свідчить про те, що країна змінюється не просто на словах".

"Вважаю, що це (кіберцентр - ІФ) вітрина того, що Україна змінюється і не просто на словах. У нас відкриваються такі центри. Це перший центр в Україні - це гарний початок", - сказав Зеленський.

"Спасибі всім професіоналам, молодим людям, які символізують назву Кіберцентру UA30. Я подивився на їхній середній вік - приблизно 30 років. Це прекрасні сучасні люди... Головне, щоб люди, які тут перебувають, працювали на українську державу, тоді все буде добре з Україною", - підсумував президент.

Нагадаємо, що Уряд України затвердив план реалізації концепції розвитку штучного інтелекту.