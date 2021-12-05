Уряд України затвердив план реалізації концепції розвитку штучного інтелекту

У першому кварталі 2022 року планується створити та впровадити систему показників для проведення оцінки стану інформаційної безпеки

План заходів щодо впровадження концепції розвитку ШІ в Україні, зокрема, передбачає затвердження в четвертому кварталі 2021 року заходів протидії кіберзагрозам із використанням ШІ

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу затвердив план заходів щодо реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 роки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до відповідних розпоряджень Кабміну, текст якої має у своєму розпорядженні "Інтерфакс-Україна", основними завданнями плану є:

- удосконалення правового регулювання штучного інтелекту (зокрема в галузях освіти, економіки, суспільного управління, кібербезпеки та оборони);

- поліпшення якості вищої освіти та освітніх програм, спрямованих на підготовку фахівців у сфері ШІ;

- впровадження та реалізація суб'єктами господарювання інноваційних проектів із використанням ШІ;

- підвищення рівня інформаційної безпеки та захисту даних в інформаційно-телекомунікаційних системах державних органів;

- забезпечення використання технологій ШІ в оборонних системах, сфері охорони здоров'я, правосуддя, а також для проведення аналізу ефективності системи публічного управління.

План заходів щодо впровадження концепції розвитку ШІ в Україні, зокрема, передбачає затвердження в четвертому кварталі 2021 року заходів протидії кіберзагрозам із використанням ШІ; в першому кварталі 2022 року - укладання угод із міжнародними дослідними центрами з питань наукового співробітництва у сфері ШІ. Також у першому кварталі 2022 року планується створити та впровадити систему показників для проведення оцінки стану інформаційної безпеки.

Крім того, у четвертому кварталі 2022 року, згідно з планом, буде впроваджена система підтримки клінічних рішень, персоналізованої медицини, телемедицини з використанням ШІ.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні