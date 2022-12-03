СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у "церковний список" санкцій РНБО
03 грудня 2022, 21:08
Фото:Укрінформ
Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє сайт СБУ.
Загалом ідеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:
- Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
- Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври);
- Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський і Кримський);
- Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
- Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
- Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
- Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
- Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
- Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
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Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
Як зазначається, більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.
За даними СБУ, фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:
- запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;
- погодились на співпрацю з окупаційною владою;
- просувають проросійські наративи;
- виправдовують військову агресію росії в Україні.
У СБУ уточнили, що обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.
"Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності. СБУ продовжує комплексну роботу щодо захисту української державності і надалі викриватиме осіб, які загрожують суверенітету і територіальній цілісності України", – наголосили у спецслужбі.