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CУСПІЛЬСТВО

СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у "церковний список" санкцій РНБО

03 грудня 2022, 21:08
СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у
Фото:Укрінформ
Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє сайт СБУ.
 
Загалом ідеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:
 
  • Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
  • Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври);
  • Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський і Кримський);
  • Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
  • Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
  • Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
  • Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
  • Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
  • Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
  • Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
     
Як зазначається, більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.
 
За даними СБУ, фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:
 
  • запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;
  • погодились на співпрацю з окупаційною владою;
  • просувають проросійські наративи;
  • виправдовують військову агресію росії в Україні.
 
У СБУ уточнили, що обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.
 
"Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності. СБУ продовжує комплексну роботу щодо захисту української державності і надалі викриватиме осіб, які загрожують суверенітету і територіальній цілісності України", – наголосили у спецслужбі.
 
СБУцерквасанкціїРПЦмосковський патріархат

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