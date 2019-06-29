СБУ передала прокуратурі звільненого з полону військового, якого розшукували за дезертирство
Раніше у відомстві заявляли, що Великий перебуває в розшуку за підозрою у дезертирстві, повідомляє прес-служба СБУ.
29 червня співробітники СБУ прийшли до нього додому і супроводили до слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу.
У відомстві пояснили, що після прильоту до Києва вони дали можливість звільненому з полону Великому зустрітися з батьками.
"Жодних порушень прав громадянина при супроводженні до військової прокуратури не відбувалося, рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою", - йдеться у повідомленні.
Сам Великий у коментарі каналу "112 Україна" заявив, що працівники СБУ прийшли до нього додому у 4 години ранку, "збили з ніг батька", а йому навіть не дали вдягтися.
Зазначимо, що телеканал "112 Україна" належить Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука, який і домовився з бойовиками про звільнення з полону чотирьох українців.
Нагадаємо, що 28 червня прибув літак зі звільненими з полону бойовиків українцями. Напередодні про звільнення громадян із ватажками самоназваних "ДНР" і "ЛНР" домовився кум Путіна Віктор Медведчук.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"