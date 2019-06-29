СБУ передала прокуратурі звільненого з полону військового, якого розшукували за дезертирство

"Жодних порушень прав громадянина при супроводженні до військової прокуратури не відбувалося, рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою"

Служба безпеки прийшла додому до звільненого з полону бойовиків українця Дмитра Великого, аби супроводити його до військової прокуратури в справі про можливе дезертирство.

Раніше у відомстві заявляли, що Великий перебуває в розшуку за підозрою у дезертирстві, повідомляє прес-служба СБУ.

29 червня співробітники СБУ прийшли до нього додому і супроводили до слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу.

У відомстві пояснили, що після прильоту до Києва вони дали можливість звільненому з полону Великому зустрітися з батьками.

"Жодних порушень прав громадянина при супроводженні до військової прокуратури не відбувалося, рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою", - йдеться у повідомленні.

Сам Великий у коментарі каналу "112 Україна" заявив, що працівники СБУ прийшли до нього додому у 4 години ранку, "збили з ніг батька", а йому навіть не дали вдягтися.

Зазначимо, що телеканал "112 Україна" належить Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука, який і домовився з бойовиками про звільнення з полону чотирьох українців.

Нагадаємо, що 28 червня прибув літак зі звільненими з полону бойовиків українцями. Напередодні про звільнення громадян із ватажками самоназваних "ДНР" і "ЛНР" домовився кум Путіна Віктор Медведчук.