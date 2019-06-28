У Київ прибув літак зі звільненими з полону бойовиків чотирма українцями, - НАЖИВО

Чоловіків зустрічали рідні. Двоє з них відмовились коментувати, як потрапили в полон

У Київ вдень 28 червня прибув літак зі звільненими з полону бойовиків українцями. Напередодні про звільнення громадян із ватажками самоназваних "ДНР" і "ЛНР" домовився кум Путіна Віктор Медведчук.

Напередодні у Медведчука назвали імена тих, кого звільнять. Це:

Великий Дмитро Миколайович, 1988 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 11.09.2016

Веремейчик Яків Петрович, 1986 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 25.05.2018

Міхеєв Едуард Анатолійович, 1964 р.н., цивільний, затриманий бойовиками 16.10.2017

Горяінов Максим Анатолійович, 1984 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 22.05.2019

Речниця СБУ Олена Гітлянська, яка також прибула в аеропорт Києва запропонувала звільненим українцям пройти медичне обстеження. На питання Громадського, коли в СБУ дізналися про звільнення українців, Зеленська сказала: "разом з усіма".

Раніше у Службі безпеки заявили, що не мають інформації щодо чотирьох людей, про звільнення яких з "ДНР" і "ЛНР" домовився Медведчук.

Чоловіків зустрічали рідні. Двоє з них відмовились коментувати, як потрапили в полон.

Нагадаємо, що літак з українцями прибув з Білорусі. Удень 28 червня Медведчук разом зі звільненими громадянами дав прес-конференцію в аеропорту Мінська. Він повідомив, що їх привіз літак з Ростова-на-Дону.

Медведчук показав чотири українські паспорти, але не відкрив їх. На запитання про те, навіщо вони привезли звільнених у Мінськ, Медведчук заявив: "Вони прибули з Ростова, вони тут транзитом".

В МЗС Білорусь привітали звільнення українців. Водночас, журналістів "Радіо Свобода" не пустили на передачу українських полонених у Мінську.

27 червня у Медведчука анонсували звільнення чотирьох полонених з окупованого Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський обурився, що питання звільнення полонених українців глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Медведчук підняв саме перед виборами.

Кум президента Росії Володимира Путіна, голова політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук кілька років бере участь у переговорному процесі щодо звільнення та обміну полонених.

Востаннє обмін заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Це перший за два роки та найбільший обмін. За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручники. Україна передала на окуповану територію 233 людини.