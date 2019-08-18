СБУ перевіряє діяльність мережі кінотеатрів IMAX в окупованому Криму

У Ялті продовжує роботу кінотеатр "Сатурн-IMAX", де показують іноземні фільми в російському дубляжі

Служба безпеки України врахувала в оперативній діяльності матеріали журналістського розслідування про роботу в анексованому Криму канадської кінокорпорації IMAX та інших західних представництв кіноіндустрії.

"Після перевірки інформації, у разі наявності підстав, СБУ зробить дії правового реагування", - зазначила прессекретар відомства Олена Гітлянська, повідомляє LB.ua.

Крім того, пресслужба Міністерства закордонних справ Канади повідомила, що вони вже знайомі із ситуацією і повідомлять про свою позицію найближчим часом.

У Ялті продовжує роботу кінотеатр "Сатурн-IMAX", де показують іноземні фільми у форматі ІMAX, незважаючи на режим санкцій. У цьому та інших кінотеатрах півострова демонструють західні новинки в російському дубляжі. На сьогодні ялтинський кінотеатру "Сатурн IMAX" пропонує до перегляду два фільми у форматі IMAX, які потрапили в кінотеатр до публікації журналістського розслідування, а також "Месники: фінал", прем'єра якого завершилася в середині травня.

Раніше посольство Канади в Україні повідомило, що ймовірну діяльність IMAX у Ялті перевірить Королівська канадська кінна поліція та Канадська митна служба.

Нагадаємо, що анімаційний фільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" зняли з показів у кінотеатрах анексованого Криму за вимогою правовласника.