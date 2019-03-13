СБУ перевірить рахунки "Батьківщини" у справі про відмивання коштів

"Зокрема, під час перевірки НАЗК встановили невідповідність суми нарахованого доходу за період з 1.01.2015 по 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт"

Печерський райсуд Києва надав Службі безпеки доступ до рахунків ВО "Батьківщина" у ПАТ "Мегабанк" у рамках кримінального провадження про легалізацію доходів.

Під час перевірки НАЗК з'ясувало, що невстановлені особи, "з метою приховання ймовірно незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння", перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунки політичної партії 3 мільйони 559 тисяч 488 гривень.

"Зокрема, під час перевірки НАЗК встановили невідповідність суми нарахованого доходу за період з 1.01.2015 по 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області та м. Черкаси на користь політичної партії "ВО "Батьківщина" у 3 кварталі 2018 року", - йдеться в ухвалі суду від 5 березня, інформує "Українська правда".

СБУ встановила, що внески здійснювались шляхом внесення коштів через рахунок АТ КБ "Приватбанк" на рахунок "Батьківщини", відкритий у ПАТ "Мегабанк".

СБУ просила надати доступ до рахунків для перевірки та аналізу руху грошових коштів, які вносились зазначеними фізичними особами на рахунок ПАТ "Мегабанк" та дослідження документів, які стали підставою для перерахування зазначених грошових коштів.

Суд клопотання слідчого СБУ задовольнив і надав тимчасовий доступ (на 1 місяць з дня постановлення ухвали) до речей і документів та дозвіл на їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що у Національній поліції є звернення по чотирьох кандидатах у Президенти України щодо створення так званих "виборчих сіток".