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Українські кінопрокатні компанії підозрюють у роботі на спецслужби Росії, - СБУ

СБУ відкрила справу проти всіх українських кінопрокатників за зверненням нардепа
Служба безпеки України розслідує кримінальну справу за підозрою українських кінопрокатних компаній в перерахуванні грошей спецслужбам Росії і саботажі українських фільмів.
Українські кінопрокатні компанії підозрюють у роботі на спецслужби Росії, - СБУ Фото:inform-ua.info

Згідно з матеріалами справи, кримінальне провадження відкрито за зверненням нардепа, ім'я якого не вказується, інформує "УП" з посиланням на матеріали Шевченківського районного суду.

"Зі звернення народного депутата слід, що ринок кінопрокату поділений між У & Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution, які щорічно отримують у вигляді касових зборів в Україні близько $ 100 млн", - йдеться у документах.

За його інформацією, ці компанії з'явилися на українському ринку нібито як дочірні підприємства компаній РФ і "приховують свої надприбутки" укладаючи угоди з фірмами, що мають ознаки фіктивності та перераховуючи гроші російським компаніям за прокатні права.

Нардеп також стверджує, що в 2014-2016 роках спецслужби Росії "фактично змусили власників компаній, що працюють на ринку кінопрокату України" перераховувати свої доходи на фінансування дестабілізації політичної та економічної ситуації.

Кінопрокатників також звинувачують в тому, що спецслужби Росії їх ​​нібито використовують як агентів впливу в Україні, які диктують умови на ринку кіноіндустрії і саботують просування і показ українських стрічок.

В рамках розслідування в липні поточного року СБУ попросила суд надати доступ до банківських рахунків кінодистриб'юторів Кіноманія і Вольга Україна.

Суд задовольнив дані клопотанняі дав доступ слідчим до документів, що містять банківську таємницю.

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