Роман Вінтонів, він же "Майкл Щур", звільнився зі Суспільного

Член правління Національної громадської телерадіокомпанії України, відповідальний за інформаційне мовлення і цифрові платформи, Роман Вінтонів повідомив про звільнення за згодою сторін.

Про своє рішення він повідомив колективу сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба НГТУ.

"Я радий, що зміг взяти участь в створенні Суспільного в Україні. Медіа, що непідконтрольне бізнесу або владі, а підконтрольне всьому суспільству - це те, що допоможе збалансувати інформаційний простір. Однак для мене настав той етап, коли доводиться вибирати - або Суспільне, або свій проект. Я вибрав свій проект. Але я залишаюся адептом Суспільного назавжди", - сказав Вінтонів.

Нагадаємо, що відповідно до закону "Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні" члени правління ВАТ "НСТУ" обираються Наглядовою радою за пропозицією голови правління. Роман Вінтонів був обраний за пропозицією Зураба Аласанія 15 травня 2017 і з тих пір займав посаду члена правління.

Вінтонів також відомий як "Майкл Щур" - з 2012 року телеведучий Ютуб-проекту "Телебачення Торонто".