В офіс "Суспільного" та домі Аласанії проходять обшуки
Люди, які прийшли в офіс, не представилися та не пред’явили ухвали суду з дозволом на проведення слідчих дій. Про це "Громадському" повідомив відповідальний за безпеку на "Суспільному" Володимира Проценко.
"Знаю тільки, що один з них є співробітником Служби безпеки України на ім’я Костянтин", - сказав Проценко.
На запитання чи проводили обшуки за місцем проживання когось із керівництва Проценко відповів: "Наразі не можу ні підтвердити, ні спростувати".
Водночас джерело "Громадського" повідомило, що в офіс та за місцем проживання кількох керівників "Суспільного" прийшли співробітники Державного бюро розслідувань.У ДБР не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про проведення слідчих дій в офісі "Суспільного" їхніми співробітниками.
Нагадаємо, що наприкінці червня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України скасувала власне рішення про дострокове розірвання договору з головою правління мовника Зурабом Аласанією після винесення судового рішення про незаконність його звільнення.
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