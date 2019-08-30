В офіс "Суспільного" та домі Аласанії проходять обшуки

Люди прийшли в один з офісів бухгалтерії й намагаються витіснити працівників, нічого не пояснюючи

Державне бюро розслідувань у супроводі співробітників Служби безпеки України проводить обшуки в Національній суспільній телерадіокомпанії України та вдома в кількох її співробітників, зокрема у голови правління НСТУ Зураба Аласанії.

Люди, які прийшли в офіс, не представилися та не пред’явили ухвали суду з дозволом на проведення слідчих дій. Про це "Громадському" повідомив відповідальний за безпеку на "Суспільному" Володимира Проценко.

"Знаю тільки, що один з них є співробітником Служби безпеки України на ім’я Костянтин", - сказав Проценко.

На запитання чи проводили обшуки за місцем проживання когось із керівництва Проценко відповів: "Наразі не можу ні підтвердити, ні спростувати".

Водночас джерело "Громадського" повідомило, що в офіс та за місцем проживання кількох керівників "Суспільного" прийшли співробітники Державного бюро розслідувань.У ДБР не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про проведення слідчих дій в офісі "Суспільного" їхніми співробітниками.

Нагадаємо, що наприкінці червня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України скасувала власне рішення про дострокове розірвання договору з головою правління мовника Зурабом Аласанією після винесення судового рішення про незаконність його звільнення.