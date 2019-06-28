Наглядова рада "Суспільного" скасувала рішення про звільнення Аласанії

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України скасувала власне рішення про дострокове розірвання договору з головою правління мовника Зурабом Аласанією після винесення судового рішення про незаконність його звільнення.

"Сьогодні НР зібралася і скасувала своє рішення про дострокове припинення контракту. Це означає, що через кілька днів ... я буду відновлений на позиції голови правління ПАТ НСТУ і продовжу працювати ... Віддаю належне наглядовій раді "Суспільного" і вважаю це чесним і мужнім вчинком", - зазначив Аласанія, повідомляє LB.ua.

Він уточнив, що в разі, якщо Наглядова рада не скасувала б власне рішення, процедура його поновлення на посаді розтягнулася б, оскільки перед цим Аласанії довелося б спочатку звільнитися з посади.

Аласанія додав, що "відновлення статусу-кво" стане "першим кроком до злагодженої роботи разом".

24 червня Аласанія звільнився з посади голови правління "Суспільного". Таке рішення він прийняв, щоб виконати закон, адже рішення суду про скасування його звільнення Наглядовою радою НСТУ ще не набуло чинності.