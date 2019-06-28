Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Наглядова рада "Суспільного" скасувала рішення про звільнення Аласанії

Через кілька днів Аласанія зможе приступити до роботи
Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України скасувала власне рішення про дострокове розірвання договору з головою правління мовника Зурабом Аласанією після винесення судового рішення про незаконність його звільнення.
Наглядова рада "Суспільного" скасувала рішення про звільнення Аласанії Зураб Аласанія. Фото: aif.ua

"Сьогодні НР зібралася і скасувала своє рішення про дострокове припинення контракту. Це означає, що через кілька днів ... я буду відновлений на позиції голови правління ПАТ НСТУ і продовжу працювати ... Віддаю належне наглядовій раді "Суспільного" і вважаю це чесним і мужнім вчинком", - зазначив Аласанія, повідомляє LB.ua.

Він уточнив, що в разі, якщо Наглядова рада не скасувала б власне рішення, процедура його поновлення на посаді розтягнулася б, оскільки перед цим Аласанії довелося б спочатку звільнитися з посади.

Аласанія додав, що "відновлення статусу-кво" стане "першим кроком до злагодженої роботи разом".

24 червня Аласанія звільнився з посади голови правління "Суспільного". Таке рішення він прийняв, щоб виконати закон, адже рішення суду про скасування його звільнення Наглядовою радою НСТУ ще не набуло  чинності.

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради "Національної громадської телерадіокомпанії" про дострокове розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 06 2019 13:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.