Наглядова рада "Суспільного" скасувала рішення про звільнення Аласанії
"Сьогодні НР зібралася і скасувала своє рішення про дострокове припинення контракту. Це означає, що через кілька днів ... я буду відновлений на позиції голови правління ПАТ НСТУ і продовжу працювати ... Віддаю належне наглядовій раді "Суспільного" і вважаю це чесним і мужнім вчинком", - зазначив Аласанія, повідомляє LB.ua.
Він уточнив, що в разі, якщо Наглядова рада не скасувала б власне рішення, процедура його поновлення на посаді розтягнулася б, оскільки перед цим Аласанії довелося б спочатку звільнитися з посади.
Аласанія додав, що "відновлення статусу-кво" стане "першим кроком до злагодженої роботи разом".
24 червня Аласанія звільнився з посади голови правління "Суспільного". Таке рішення він прийняв, щоб виконати закон, адже рішення суду про скасування його звільнення Наглядовою радою НСТУ ще не набуло чинності.
Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради "Національної громадської телерадіокомпанії" про дострокове розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією.
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