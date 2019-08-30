В ОБСЄ занепокоєні обшуками на Суспільному
"Я занепокоєний сьогоднішнім обшуком в офісі UA: Суспільне мовлення, а також в оселях медіаменеджерів компанії, у тому числі Зураба Аласанії. Я закликаю владу утримуватися від будь-якого тиску на незалежність суспільного мовника", – заявив Дезір у Twitter.
Нагадаємо, що 30 серпня до головного офісу UA: Суспільне мовлення, телецентру "Олівець", прийшли з обшуком представники Державного бюро розслідувань у супроводі працівників Служби безпеки України. Також близько сьомої ранку з обшуком прийшли й у помешкання голови правління UA: Суспільне мовлення Зураба Аласанії, і в оселі кількох директорів департаментів телерадіокомпанії.
У ДБР заявили, що слідчі дії тривали в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди.
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