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ПОЛІТИКА НОВИНИ

СБУ поновила справу щодо Саакашвілі

Кримінальне провадження відновили після річної перерви
Служба безпеки України відновила розслідування проти колишнього президента Грузії, лідера політичної партії "Рух Нових сил" Михаїла Саакашвілі.
СБУ поновила справу щодо Саакашвілі Фото: ukranews.com

Руслан Чорнолуцький оприлюднив у Facebook лист Генеральної прокуратури, де йдеться про відновлення розслідування, яке вело Головне слідче управління СБУ в Києві та Київській області.

Зазначено, що розслідування відновлено постановою прокурора від 1 березня 2019 року "в зв'язку з необхідністю проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні".

Згідно з даними в Єдиному реєстрі судових рішень, в лютому СБУ отримала доступ до матеріалів справи Саакашвілі в рамках розслідування кримінального провадження про спробу захоплення влади в Україні.

"Згідно з матеріалами кримінального провадження, під час проведення акції протесту за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5, радикально налаштовані особи планували використовувати фізичну силу, вогнепальну зброю та боєприпаси (гранати), димові шашки, палиці, щити, цеглу, шини, бензин для захоплення Верховної Ради України шляхом штурму в один з днів після 17 жовтня 2017 р., під час присутності там народних депутатів України. Метою захоплення було змусити народних депутатів під тиском людей зі зброєю проголосувати за імпічмент президента і за рішення про саморозпуск", - сказано в матеріалах клопотання СБУ.

Нагадаємо, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

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21 03 2019 15:20
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