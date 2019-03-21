СБУ поновила справу щодо Саакашвілі

Служба безпеки України відновила розслідування проти колишнього президента Грузії, лідера політичної партії "Рух Нових сил" Михаїла Саакашвілі.

Руслан Чорнолуцький оприлюднив у Facebook лист Генеральної прокуратури, де йдеться про відновлення розслідування, яке вело Головне слідче управління СБУ в Києві та Київській області.

Зазначено, що розслідування відновлено постановою прокурора від 1 березня 2019 року "в зв'язку з необхідністю проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні".

Згідно з даними в Єдиному реєстрі судових рішень, в лютому СБУ отримала доступ до матеріалів справи Саакашвілі в рамках розслідування кримінального провадження про спробу захоплення влади в Україні.

"Згідно з матеріалами кримінального провадження, під час проведення акції протесту за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5, радикально налаштовані особи планували використовувати фізичну силу, вогнепальну зброю та боєприпаси (гранати), димові шашки, палиці, щити, цеглу, шини, бензин для захоплення Верховної Ради України шляхом штурму в один з днів після 17 жовтня 2017 р., під час присутності там народних депутатів України. Метою захоплення було змусити народних депутатів під тиском людей зі зброєю проголосувати за імпічмент президента і за рішення про саморозпуск", - сказано в матеріалах клопотання СБУ.

Нагадаємо, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.