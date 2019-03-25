СБУ про заяви свого перебіжчика: Ця потвора пропила честь офіцера
"Російська пропаганда традиційно нічим не гребує. Тому не дивує, що зрадників, яких всі зневажають, росіяни активно використовують для озвучення своїх заїжджених фейків про "таємні тюрми", тощо"", – йдеться в коментарі відомства, поширеному 25 березня після появи Прозорова в ефірі російських ЗМІ.
Наголошується, що Прозоров був звільнений з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу АТЦ Служби безпеки України через службову невідповідність, зокрема за систематичне вживання алкоголю на робочому місці, дискредитацію звання офіцера.
"Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю та військовою присягою, знайшовши у ФСБ РФ "гідних" покупців. Але ця потвора має пам'ятати долю Іуди. Справа лише часу", – резюмують в СБУ.
Нагадаємо, у Москві показали "перебіжчика зі Служби безпеки України" на ім'я Василь Прозоров.
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