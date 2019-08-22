СБУ проведе антитерористичні навчання на Херсонщині
"27-29 серпня під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Херсонській області на території регіону відбудуться планові антитерористичні навчання. У зв’язку з цим у Голопристанському районі буде змінено рівень терористичної загрози з "жовтого" на "червоний", - повідомляє "Укрінформ".
У прес-службі зазначають, що на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.
"Служба безпеки України просить мешканців та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Сумщині Служба безпеки України затримала члена радикального угруповання за підозрою в підготовці теракту під час святкування Дня прапора та концерту "Кварталу 95".
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