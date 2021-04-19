СБУ проведе масштабні антитерористичні навчання у більшості регіонів
Служба безпеки України проводить та планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання в більшості областей України, під час тренувань під посиленим захистом перебувають об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної й транспортної системи, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об'єктів та кордонів держави. Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам", - йдеться в повідомленні.
У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
"Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо. СБУ звертається до громадян України з розумінням поставитись до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - зазначили у відомстві.
Минулого тижня тренувальні заходи СБУ розпочалися, зокрема, в Харківській, Херсонській і Сумській областях.
Нагадаємо, що в Офісі президента оцінили можливі плани президента Росії Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів.
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