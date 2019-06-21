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СБУ провела обшуки у екс-голови Херсонської ОДА Гордєєва

"Я з Києва всю ніч їхав, не спав, а тут вони - з автоматами і в масках"
Служба безпеки України 19 червня прийшла з обшуками не тільки до глави селища Лазурного та колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Ріщука, але і до самого Андрію Гордєєва.
СБУ провела обшуки у екс-голови Херсонської ОДА Гордєєва Фото: khoda.gov.ua

Гордєєв підтвердив виданню факт обшуків у нього вдома, втім про причини візиту співробітників СБУ не уточнив,  повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на власне джерело.

"Я з Києва всю ніч їхав, не спав, а тут вони - з автоматами і в масках", - сказав він, додавши, що "відкритий для будь-яких перевірок".

У прес-службі СБУ відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона облили кислотою активістку Катерину Гандзюк. 4 листопада вона померла в лікарні.

Батько Гандзюк заявляв, що організатор вбивства його дочки пов'язаний з главою Херсонської облради Владиславом Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим і його замом Євгеном Ріщуком.

Правоохоронні органи затримали тільки Мангера і заявили, що на Гордєєва і Ріщука доказів немає.

У квітні 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА.

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21 06 2019 21:26
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