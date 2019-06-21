СБУ провела обшуки у екс-голови Херсонської ОДА Гордєєва
Гордєєв підтвердив виданню факт обшуків у нього вдома, втім про причини візиту співробітників СБУ не уточнив, повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на власне джерело.
"Я з Києва всю ніч їхав, не спав, а тут вони - з автоматами і в масках", - сказав він, додавши, що "відкритий для будь-яких перевірок".
У прес-службі СБУ відмовилися коментувати цю інформацію.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона облили кислотою активістку Катерину Гандзюк. 4 листопада вона померла в лікарні.
Батько Гандзюк заявляв, що організатор вбивства його дочки пов'язаний з главою Херсонської облради Владиславом Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим і його замом Євгеном Ріщуком.
Правоохоронні органи затримали тільки Мангера і заявили, що на Гордєєва і Ріщука доказів немає.
У квітні 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження