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СБУ проводить обшуки ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у справі про екоцид

"Сьогодні, у вихідний день, напередодні професійного свята всіх металургів та гірників, в "АрселорМіттал Кривий Ріг" відбувається обшук слідчого відділу управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області"
Співробітники Служби безпеки України 20 липня проводять обшуки на криворізькому гірничо-металургійному комбінаті «АрселорМіттал Кривий Ріг». Комбінат належить найбільшому іноземному інвесторові.
СБУ проводить обшуки ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у справі про екоцид Фото: Укрінформ

"Сьогодні, у вихідний день, напередодні професійного свята всіх металургів та гірників, в "АрселорМіттал Кривий Ріг" відбувається обшук слідчого відділу управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області", - йдеться у дописі до відеозвернення Іванова, розміщеному на Facebook-сторінці підприємства, повідомляє "Громадське".

Іванов нагадав, що підприємство підозрюють в екоциді, хоча у них є дозвільні документи, пройдені екологічні перевірки, зокрема позапланова в квітні поточного року. Він також розповів деталі обшуку.

"Представники Служби безпеки України прийшли з обшуком на сучасний, щойно побудований об'єкт - третю машину безперервного лиття заготовок. У нас вилучили копії всіх документів на це обладнання і почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання. Ми підтвердили нашу готовність до нової, комплексної перевірки з екології і вже взяли участь в обговоренні плану подальших дій щодо поліпшення стану навколишнього середовища з представниками офісу президента", - сказав Іванов.

Крім того, він закликав посольства країн Великої сімки, Європейської бізнес асоціації, Американської торговельної палати, Укрметалургпром, Федерацію металургів України та інші організації звернути увагу на ситуацію, що склалася, і "допомогти забезпечити конструктивну співпрацю міжнародного бізнесу та влади".

Нагадаємо, що Зеленський закликав глав МВС, ГПУ, СБУ та Нацполіції доповісти про розслідування у справі Шеремета

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