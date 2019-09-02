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СБУ: Російські спецслужби пропонують $2 тисячі за підпал храмів УПЦ МП

Вербувальна діяльність спецслужб продовжується
СБУ запобігла спробі російських спецслужб залучити громадянина України до провокації з підпалом храму УПЦ МП.
СБУ: Російські спецслужби пропонують $2 тисячі за підпал храмів УПЦ МП Фото: Radio Svoboda

"Співробітники СБУ встановили, що спецслужби РФ та підпорядковані їм МГБ ЛНР/ДНР здійснюють пошук виконавців, які за дві тисячі доларів США готові вчинити підпали культових споруд УПЦ МП", - повідомляє в суботу прес-центр СБУ.

"За умови надання в якості звіту відеозапису злочинних дій, зловмисник пообіцяв надіслати дві тисячі доларів США на картковий рахунок, відкритий в одному з українських банків", - розповіли в СБУ.

Там зазначили, що Службою безпеки вже попереджено спробу залучення громадянина України до скоєння на замовлення російської сторони такого злочину, однак вербувальна діяльність іноземної спецслужби продовжується.

Нагадаємо, що близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України протягом півтора місяця.

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09 02 2019 14:23
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