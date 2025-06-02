СБУ розкрила наслідки ударів fpv по аеродромах рф: уражено більше 40 літаків

Вчора СБУ провела історичну спецоперацію в тилу росії.

В результаті операції "Павутина" вдалося уразити 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування росії.

Про підсумки операції це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

"Знищення ворожих бомбардувальників – це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що «відплата неминуча». СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли", - йдетьси у дописі.

Глава СБУ додав, що спецоперація відбувалася одночасно в трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі одразу на 4-х військових аеродромах росії – "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново".

Малюк зазначив, що спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а потім – мобільні дерев’яні будиночки, а вже на території рф дрони сховали під дахи будиночків, розміщених на вантажних авто. В слушний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

Вчора, 1 червня, СБУ розкрила перші результати спецоперації "Павутина" на аеродроми рф.