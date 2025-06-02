Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

СБУ розкрила наслідки ударів fpv по аеродромах рф: уражено більше 40 літаків

02 червня 2025, 16:45
СБУ розкрила наслідки ударів fpv по аеродромах рф: уражено більше 40 літаків
Фото: з вільних джерел
Вчора СБУ провела історичну спецоперацію в тилу росії.

В результаті операції "Павутина" вдалося уразити 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування росії. 

Про підсумки операції це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

"Знищення ворожих бомбардувальників – це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що «відплата неминуча». СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли", - йдетьси у дописі. 

Глава СБУ додав, що спецоперація відбувалася одночасно в трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі одразу на 4-х військових аеродромах росії – "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново".

Малюк зазначив, що спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а потім – мобільні дерев’яні будиночки, а вже на території рф дрони сховали під дахи будиночків, розміщених на вантажних авто. В слушний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

Вчора, 1 червня, СБУ розкрила перші результати спецоперації "Павутина" на аеродроми рф.

 

СБУспецопераціявійна в Україні

Останні матеріали

Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
Політика
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
02 червня 2025, 16:34
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 червня 2025, 04:39
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Політика
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 травня 2025, 16:01
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Політика
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Переклад iPress – 30 травня 2025, 11:59
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Політика
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 29 травня 2025, 23:56
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Переклад iPress – 29 травня 2025, 16:49
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою
Політика
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою "цивілізаційну війну" проти Заходу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 29 травня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється