CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України розшукує автора ресурсу "Антифашист" Володимира Скачка, якого підозрюють в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ розшукує журналіста "Антифашиста"
Є відповідна ухвала суду про "дозвіл на затримання з метою приводу"
Фото з вільних джерел
Інформація про Скачка знаходиться у розділі "Осіб, які переховуються від органів влади". Його оголосили у розшук ще 11 березня 2019 року. Про це повідомляє "Українська правда".
Відзначається, що є відповідна ухвала суду про "дозвіл на затримання з метою приводу".
Скачка підозрюють у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар заявила, що має частину подань від Служби безпеки України про те, що деякі акредитовані у парламенті журналісти співпрацюють з російськими спецслужбами.
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10 04 2019 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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