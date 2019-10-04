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СБУ розшукує журналіста "Антифашиста"

Є відповідна ухвала суду про "дозвіл на затримання з метою приводу"
Служба безпеки України розшукує автора ресурсу "Антифашист" Володимира Скачка, якого підозрюють в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
СБУ розшукує журналіста "Антифашиста" Фото з вільних джерел

Інформація про Скачка знаходиться у розділі "Осіб, які переховуються від органів влади". Його оголосили у розшук ще 11 березня 2019 року. Про це повідомляє "Українська правда".

Відзначається, що є відповідна ухвала суду про "дозвіл на затримання з метою приводу".

Скачка підозрюють у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар заявила, що має частину подань від Служби безпеки України про те, що деякі акредитовані у парламенті журналісти співпрацюють з російськими спецслужбами.

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10 04 2019 14:20
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