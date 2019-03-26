СБУ розслідує зникнення таємного документа в АП

В АП зник таємний документ з даними про кандидатів на посаду директора НАБУ

Служба безпеки України розслідує зникнення в Адміністрації Президента документа з грифом "таємно" про кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Відзначається, що кримінальне провадження за ч. 1 ст. 329 (втрата документів, що містять державну таємницю) ККУ відкрили 23 січня. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду від 19 березня, повідомляє "Українська правда".

У рамках розслідування слідчий СБУ клопотав про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Управління режиму, документального забезпечення і контролю Служби безпеки.

Клопотання мотивували тим, що в АП зник таємний документ з даними про кандидатів на посаду директора НАБУ.

Відзначається, що у квітня 2015 року СБУ виготовила два документи "Щодо наявної інформації про кандидатів на посаду глави НАБУ" з грифом "таємно" та "Щодо перевірки кандидатів на посаду глави НАБУ", адресовані главі Адміністрації президента.

Ці документи роздрукували у двох примірниках кожний, по одному документу передали в АП (документи були отримані посадовцями АП), другий примірник документів залишився в СБУ.

Однак коли у грудні 2018 року слідчі надіслали запит в АП щодо підтвердження наявності у них документів СБУ, то з'ясувалося, що документ "Щодо наявної інформації про кандидатів на посаду глави НАБУ" в АП не зареєстрований.

СБУ вирішила розслідувати втрату документа, що містить державну таємницю, і просила про доступ до других примірників документів, які мають зберігатися в Управлінні режиму, документального забезпечення і контролю СБУ.

Згідно з матеріалами суду, через те, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, до яких надається доступ, слідчий суддя вирішив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Суддя клопотання задовольнив частково і надав тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє 1 місяць і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро закрило доступ до справ, які вже відкриті або можуть бути відкриті проти кандидатів у президенти.