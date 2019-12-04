СБУ скасувала заборону на в’їзд австрійському журналісту
"Заборону на в’їзд в Україну знято! Дякую всім офіційним і неофіційним помічникам", - заявив журналіст на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
Також Вершютц опублікував лист СБУ, в якому зазначено, що заборону на в’їзд скасовано "у зв’язку з надходженням інформації про припинення існування обставин, на підставі яких особі було заборонено в’їзд".
Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль привітала скасування заборони на в’їзд.
"Ми вітаємо скасування заборони на в'їзд кореспондента ORF Крістіана Вершютца до України, як цього вимагала Австрія. Ми сподіваємося, що Крістіан Вершютц знову зможе безперешкодно продовжувати свою журналістську роботу", - написала вона у Twitter.
Раніше голова Австрійського союзу журналістів (ÖJC) заявив, що забороною на в’їзд для кореспондента телеканалу ORF Крістіана Вершютца Україна демонструє неготовність до членства у ЄС.
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