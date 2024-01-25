СБУ відкрила провадження за фактом падіння літака Іл-76
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ВКС РФ ІЛ-76 в Бєлгородській області росії.
Розслідування здійснюється за статтею 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.
"Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування всіх обставин падіння літака", - йдеться в коментарі СБУ.
Досудове розслідування триває.
Вчора у Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76.