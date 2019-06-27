СБУ відреагувало на "полонених Медведчука": Офіційної інформації немає

Одностороння передача Україною 15 осіб була здійснена ще 26 грудня 2016 року

Служба безпеки України не має офіційної інформації стосовно осіб, яких ватажки ОРДЛО нібито передають Києву за домовленністю з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

"Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків, і вважаємо це позитивом", - повідомляє СБУ на сторінці у Facebook.

Там нагадали, що одностороння передача Україною 15 осіб була здійснена ще 26 грудня 2016 року.

27 червня Медведчук зустрівся у Мінську з ватажками так званих "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.

На зустрічі ватажки бойовиків заявили, що у п'ятницю передадуть Медведчуку в Мінську чотирьох людей. РосЗМІ назвали це "жестом доброї волі" з боку Пушиліна й Пасічника.

Медведчук на брифінгу, який показав близький до нього канал "112 Україна", дав зрозуміти, що вів переговори з особистої ініціативи – і звільнення буде одностороннім.