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СБУ відсторонила співробітників, що упустили наркобарона в "Борисполі"

СБУ відсторонила співробітників, що упустили наркобарона в "Борисполі"
Служба безпеки України проводить службове розслідування за фактом втечі з міжнародного аеропорту "Бориспіль" громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера, якого готували до екстрадиції.
СБУ відсторонила співробітників, що упустили наркобарона в "Борисполі"

"Співробітники, відповідальні за виконання цих заходів, відсторонені від виконання службових обов'язків на час перевірки. Представники СБУ, які безпосередньо брали участь у процедурі екстрадиції, зараз дають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБУ", - повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

Відзначається, що оперативні підрозділи спецслужби проводять роботу щодо розшуку та затримання іноземного громадянина.

Нагадаємо, що ізраїльтянин Амос Дов Сільвер утік від поліції в аеропорту "Бориспіль" під час депортації в Ізраїль.

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