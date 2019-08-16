СБУ відсторонила співробітників, що упустили наркобарона в "Борисполі"

Служба безпеки України проводить службове розслідування за фактом втечі з міжнародного аеропорту "Бориспіль" громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера, якого готували до екстрадиції.

"Співробітники, відповідальні за виконання цих заходів, відсторонені від виконання службових обов'язків на час перевірки. Представники СБУ, які безпосередньо брали участь у процедурі екстрадиції, зараз дають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБУ", - повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

Відзначається, що оперативні підрозділи спецслужби проводять роботу щодо розшуку та затримання іноземного громадянина.

Нагадаємо, що ізраїльтянин Амос Дов Сільвер утік від поліції в аеропорту "Бориспіль" під час депортації в Ізраїль.