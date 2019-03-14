СБУ викрила на хабарі радника на громадських засадах керівництва МВС
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу СБУ.
"Радник за сприяння керівництва одного із слідчих управлінь Нацполіції вимагав через посередника тридцять тисяч доларів від власників мережі київських ломбардів", - встановили оперативники.
За цю суму радник керівництва МВС обіцяв, що посприяє тому, щоб працівників ломбардів не притягнули до кримінальної відповідальності та припинили слідчі дії у межах провадження.
Фото:СБУ
Відзначається, що правоохоронці затримали посередника у Києві під час отримання 30 тисяч доларів.
Наразі відбуваються невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів справи.
Фото:СБУ
Вирішується питання щодо оголошення раднику підозри в скоєнні злочину, передбаченого ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт