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СБУ викрила на хабарі радника на громадських засадах керівництва МВС

За цю суму радник керівництва МВС обіцяв, що посприяє тому, щоб працівників ломбардів не притягнули до кримінальної відповідальності
У Службі безпеки України заявляють, що викрили на вимаганні хабаря 30 тисяч доларів радника на громадських засадах керівництва Міністерства внутрішніх справ.
СБУ викрила на хабарі радника на громадських засадах керівництва МВС Фото:СБУ

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу СБУ.

"Радник за сприяння керівництва одного із слідчих управлінь Нацполіції вимагав через посередника тридцять тисяч доларів від власників мережі київських ломбардів", - встановили оперативники.

За цю суму радник керівництва МВС обіцяв, що посприяє тому, щоб працівників ломбардів не притягнули до кримінальної відповідальності та припинили слідчі дії у межах провадження.


Фото:СБУ

Відзначається, що правоохоронці затримали посередника у Києві під час отримання 30 тисяч доларів.

Наразі відбуваються невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів справи.


Фото:СБУ

Вирішується питання щодо оголошення раднику підозри в скоєнні злочину, передбаченого ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали мера одного з міст Дніпропетровської області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 5 тис. доларів.
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14 03 2019 15:49
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