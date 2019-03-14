СБУ викрила на хабарі радника на громадських засадах керівництва МВС За цю суму радник керівництва МВС обіцяв, що посприяє тому, щоб працівників ломбардів не притягнули до кримінальної відповідальності

У Службі безпеки України заявляють, що викрили на вимаганні хабаря 30 тисяч доларів радника на громадських засадах керівництва Міністерства внутрішніх справ.

Фото:СБУ

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу СБУ. "Радник за сприяння керівництва одного із слідчих управлінь Нацполіції вимагав через посередника тридцять тисяч доларів від власників мережі київських ломбардів", - встановили оперативники. За цю суму радник керівництва МВС обіцяв, що посприяє тому, щоб працівників ломбардів не притягнули до кримінальної відповідальності та припинили слідчі дії у межах провадження.

Фото:СБУ Відзначається, що правоохоронці затримали посередника у Києві під час отримання 30 тисяч доларів. Наразі відбуваються невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів справи.

Фото:СБУ Вирішується питання щодо оголошення раднику підозри в скоєнні злочину, передбаченого ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ. Нагадаємо, що за підозрою в отриманні хабара в розмірі 5 тис. доларів. равоохоронці затримали мера одного з міст Дніпропетровської області п за підозрою в отриманні хабара в розмірі 5 тис. доларів.

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