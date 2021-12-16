СБУ викрила осередок "Ісламської держави" у Києві

Його лідера екстрадували до Грузії у 2020-му

Служба безпеки заявила, що знешкодила осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" у Києві. В учасників вилучили зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише Громадське.

Правоохоронці встановили, що керівником угруповання був один із лідерів ІДІЛ, якого СБУ затримала й видала Грузії у травні 2020 року.

За попередніми даними, до угруповання входили 12 людей. П'ятеро з них - громадяни РФ, які, за даними СБУ, за злочини перебувають у розшуку в різних країнах світу. Для маскування незаконного перебування у Києві вони нібито розосередились у різних районах міста.

Також правоохоронці вважають учасників осередку причетними до фінансування діяльності бойовиків "Ісламської держави" на території Близького Сходу. Співробітники СБУ знайшли їх листування з людьми, які перебувають у Сирії та беруть участі у бойових діях.

Вилучені під час обшуків речі Фото: СБУ Вилучені під час обшуків речі Фото: СБУ Вилучені під час обшуків речі Фото: СБУ Правоохоронці під час обшуків виявили зброю та набої до неї, підроблені документи та засоби зв’язку. Предмети направили на експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без.

Нагадаємо, що терористична загроза зараз - через 20 років після терактів 11 вересня 2001 року - видається менш яскраво вираженою, але тероризм поширився світом ширше.