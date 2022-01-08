ПОЛІТИКА НОВИНИЗа рахунок цього псевдоголосування росіяни сподіваються легітимізувати входження частини південної України до складу росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ викрила плани рф щодо псевдореферендуму на Херсонщині
Служба безпеки України перехопила російські документи, які регламентують проведення фейкового референдуму рф на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За рахунок цього псевдоголосування росіяни сподіваються легітимізувати входження частини південної України до складу росії.
Вони уже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування поки не встановлена.
За наявною інформацією, основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації «волонтери zа росію».
Під кураторством спецслужб рф її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для росТБ.
Для цього "активісти" планують організувати більше 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутись в обласному центрі. Висвітлювати агітаційні зібрання мають підконтрольні кремлю медіа-ресурси та блогери, яких масово перекидають до регіону.
Крім того, представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 "виборчих комісій" під керівництвом місцевих колаборантів.
Склад "виборчкомів" мали затвердити вже до 1 серпня цього року.
За даними Служби безпеки, для посилення електоральної підтримки загарбники пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів.
Проте згідно з перехопленими ворожими матеріалами колаборанти «доповідають» своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї «приєднання», чинять активний спротив та очікують на звільнення регіону від агресорів.
Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників та їх «координаторів» з рф, причетних до організації псевдореферендуму.
У межах кримінального провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.
Документування злочинної діяльності проводили співробітники Служби безпеки в Херсонській області.
Як повідомляв iPress.ua, в районі Херсона російсько-окупаційні війська, ймовірно, встановили два понтонні мости та систему поромної переправи.
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