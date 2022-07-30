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Окупанти звели два понтонні мости біля Херсона - британська розвідка

Таким чином хочуть компенсувати пошкодження мостів під час останніх ударів
У районі Херсона російсько-окупаційні війська, ймовірно, встановили два понтонні мости та систему поромної переправи.
Окупанти звели два понтонні мости біля Херсона - британська розвідка Фото: Фокус

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Також розвідка повідомляє: цілком імовірно, що Україна успішно відбила невеликі російські напади з давно встановленої лінії фронту поблизу міста Донецьк на Донбасі.

На нещодавно окупованих територіях на півдні України окупаційна влада, імовірніше за все, перебуває під тиском москви щодо консолідації свого контролю над регіоном і підготовки до референдумів про приєднання до росії.

"росія наразі класифікує окуповані території як тимчасову "військово-цивільну адміністрацію". Місцева влада, ймовірно, змушує населення розкривати особисті дані для складання виборчих списків", - вказує розвідка.

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30 07 2022 13:54
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