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СБУ викрила податківця на хабарі в мільйон гривень

"гарантував" підприємцю зменшити штрафні санкції
Служба безпеки України викрила керівника одного з районних підрозділів Державної податкової інспекції Тернопільщини на вимаганні мільйона гривень хабара.
СБУ викрила податківця на хабарі в мільйон гривень Фото: СБУ

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на СБУ

Деталі: За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За це він "гарантував" підприємцю зменшити штрафні санкції.

Також він обіцяв не скеровувати результати перевірок до правоохоронних органів для реєстрації кримінального провадження.

Для передачі грошей чиновник залучив свого знайомого як посередника. Спільника затримали правоохоронці під час отримання всієї суми.

Їм обом повідомили про підозру. Мова йде про ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККу.

Повідомляється, що до суду направили клопотання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

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02 03 2021 15:50
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