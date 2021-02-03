На Тернопільщині на одержанні хабара через посередника викрили начальника районної ДПІ
"За даними слідства, посадовець ДПІ вимагав у місцевого підприємця 1 млн грн неправомірної вигоди. За цю суму він обіцяв зменшити розміри штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та не скеровувати результати перевірок в управління фіскальної служби для реєстрації кримінального провадження", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".
За інформацією Державного бюро розслідувань, питання отримання неправомірної вигоди було узгоджене з керівництвом податківця.
"Посадовця податкової підозрюють в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах для себе за не вчинення нею в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України)", - повідомляє прес-служба ДБР у вівторок.
Зазначено, що посередника, якого підозрюваний залучив до процесу передачі хабара, затримали 26 лютого під час передачі грошей.
Йому, а також чиновнику податкової, який переховується, повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Правоохоронці подали до суду клопотання з метою надання дозволу на затримання податківця та доставлення його в суд для розгляду питання про арешт.
Якщо його провину доведуть, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років із конфіскацією майна.
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