На Тернопільщині на одержанні хабара через посередника викрили начальника районної ДПІ

Співробітники правоохоронних органів викрили начальника однієї з районних державних податкових інспекцій (ДПІ) Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області та його посередника на вимаганні та одержанні хабара в розмірі 1 млн грн, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, посадовець ДПІ вимагав у місцевого підприємця 1 млн грн неправомірної вигоди. За цю суму він обіцяв зменшити розміри штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та не скеровувати результати перевірок в управління фіскальної служби для реєстрації кримінального провадження", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".

За інформацією Державного бюро розслідувань, питання отримання неправомірної вигоди було узгоджене з керівництвом податківця.

"Посадовця податкової підозрюють в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах для себе за не вчинення нею в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України)", - повідомляє прес-служба ДБР у вівторок.

Зазначено, що посередника, якого підозрюваний залучив до процесу передачі хабара, затримали 26 лютого під час передачі грошей.

Йому, а також чиновнику податкової, який переховується, повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Правоохоронці подали до суду клопотання з метою надання дозволу на затримання податківця та доставлення його в суд для розгляду питання про арешт.

Якщо його провину доведуть, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років із конфіскацією майна.

Читайте також: Колишній в. о. керівника ДФС Гутенко підозрюється в перевищенні влади та службових повноважень