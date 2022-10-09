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СБУ викрили ботоферму, яка співпрацювала з PR-компаніями росії

Ольга
Матарикіна
Організаторами виявились двоє мешканців Києва
СБУ викрили ботоферму, яка співпрацювала з PR-компаніями росії Фото: СБУ
У Києві СБУ нейтралізувала ботоферму, яка співпрацювала з компаніями ворога. Організаторами виявились двоє мешканців столиці.
 
Про повідомила Служба безпеки України в Telegram.
 
Двоє колишніх працівників ІТ-галузі створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту в популярних соціальних мережах. Ботоферма була націлена на дискредитацію міністерств і відомств, правоохоронних структур, військкоматів та Конституційного суду України.
 
Організатори ботоферми налагодили процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соціальних мережах та розробили спеціально програмно-апаратний комплекс, аби анонімізувати профілі ботів й уникнути блокування.
 
"Зокрема, ці боти "розганяли" змонтовані на замовлення відео- та фотоматеріали, які дискредитували українських політичних діячів та висміювали законодавчі ініціативи", - пише пресслужба СБУ.
 
 
 
Нагадаємо, з початку 2022 року СБУ знешкодила 35 ботоферм та хоче посилити покарання за їх створення.
 
Раніше повідомлялося, що СБУ затримала в Києві хакера, який викрадав бази даних українських банків.
 
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10 09 2022 13:08
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