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СБУ викрили ботоферму, яка співпрацювала з PR-компаніями росії
Фото: СБУ
У Києві СБУ нейтралізувала ботоферму, яка співпрацювала з компаніями ворога. Організаторами виявились двоє мешканців столиці.
Про повідомила Служба безпеки України в Telegram.
Двоє колишніх працівників ІТ-галузі створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту в популярних соціальних мережах. Ботоферма була націлена на дискредитацію міністерств і відомств, правоохоронних структур, військкоматів та Конституційного суду України.
Організатори ботоферми налагодили процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соціальних мережах та розробили спеціально програмно-апаратний комплекс, аби анонімізувати профілі ботів й уникнути блокування.
"Зокрема, ці боти "розганяли" змонтовані на замовлення відео- та фотоматеріали, які дискредитували українських політичних діячів та висміювали законодавчі ініціативи", - пише пресслужба СБУ.
Нагадаємо, з початку 2022 року СБУ знешкодила 35 ботоферм та хоче посилити покарання за їх створення.
Раніше повідомлялося, що СБУ затримала в Києві хакера, який викрадав бази даних українських банків.
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10 09 2022 13:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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