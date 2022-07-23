СБУ затримала в Києві хакера, який викрадав бази даних українських банків

Співробітники кібердепартаменту Служби безпеки України затримали в Києві хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків.

Для одержання несанкціонованого доступу до комп'ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків та підприємств і в такий спосіб отримував віддалений доступ до їхніх цифрових систем", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в суботу.

Ці відомості хакер "зливав" в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території Росії представники російських спецслужб.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

За матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, на Донеччині кіберфахівці Служби безпеки викрили російського агента, який організував трансляцію прокремлівського контенту на тимчасово окупованій території регіону.

"Ним виявився місцевий житель, який був залучений спецслужбами РФ до проведення підривної діяльності проти нашої держави. Він використовував розроблений власноруч мобільний застосунок для операційних систем Android, Apple і телевізорів з підтримкою технології Smart TV", - наголошується в повідомленні.

Відповідні "ефіри" проросійські агітатори використовували для поширення гасел на підтримку загарбників і виправдання їхніх злочинів, зокрема на сході України.