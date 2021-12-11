СБУ за добу викрила масштабні схеми фальсифікації COVID-документів у трьох областях України

У Харківській області співробітники СБУ викрили туристичне агентство, яке виготовляло фейкові ПЛР-тести як "бонус" до путівки

Співробітники Служби безпеки України минулої доби заблокували злочинні схеми, пов'язані з підробленням COVID-сертифікатів, у Харкові, Івано-Франківську та Києві.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу СБУ.

"Загалом зловмисники виготовляли по декілька сотень підробок щодня, а їхній "прибуток" становив мільйони гривень", - зазначається в повідомленні.

У Харківській області співробітники СБУ викрили туристичне агентство, яке виготовляло фейкові ПЛР-тести як "бонус" до путівки. Зокрема, підробляли QR-коди.

"За матеріалами слідства, організували угоду власники туристичних агентств, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. "Бонусною" пропозицією ділків були готові ПЛР-тести з "негативним" результатом. За такою популярною послугою зверталися навіть клієнти з інших турагентств. Фальсифіковані документи використовувалися для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для уникнення обов'язкової 14-денної самоізоляції після в'їзду до України", - повідомляють у СБУ.

Протиправна схема існувала з початку 2021 року. Довідку виготовляли протягом доби, а її вартість становила 500 грн. Щомісяця видавалося по декілька сотень таких підробок без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження.

Під час проведених слідчих дій правоохоронці виявили підготовлені до видачі фальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

На Івано-Франківщині СБУ викрила власника мережі турагентств, який масово виготовляв підроблені ПЛР-тести.

За інформацією слідства, власник трьох туристичних агентств із Івано-Франківська забезпечував своїх клієнтів повним пакетом документів, необхідних для виїзду за кордон, зокрема фейковими довідками про негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19.

Для отримання тесту мандрівникам не потрібно було відвідувати лабораторії, а лише заплатити майже 500 грн.

За даними слідства, зловмисник робив довідки на бланках двох загальноукраїнських медичних лабораторій. "Засвідчував" фальшивки сканованими печатками медзакладів та лікарів.

Для достовірності він створив фейковий веб-сайт, що імітує сторінку відомої медичної лабораторії. Після переходу за QR-кодом, сканованим із фальшивки, на "сайті" можна було побачити результати "свого тестування" на офіційному бланку медичного закладу.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили підроблені довідки з негативними результатами ПЛР-тестів, чорнові записи та банківські картки, через які відбувався розрахунок, та інші докази протиправних дій.

Ще одну схему викрили співробітники СБУ в Києві.

Як повідомлялося, троє мешканців Київської області обладнали "типографію", яка щодня випускала до 20 підроблених COVID-документів - фейковий ПЛР-тест коштував 750 грн, а сертифікат про вакцинацію 4500 грн.

Під час обшуків, проведених за адресами розташування підпільної типографії та проживання зловмисників, було виявлено та вилучено комп'ютери та оргтехніку для друку підробок з доказами протиправної діяльності, печатки і штампи медичних закладів, бланки суворої звітності медичних закладів, а також 1 млн грн готівкою.

За всіма виявленими фактами скоєння злочинів зловмисникам оголошено про підозри.

Нагадаємо, що правоохоронці від початку 2021 року розпочали вже майже 1200 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-документів.