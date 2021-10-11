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В Україні цьогоріч порушили майже 1200 справ за підробку COVID-документів

Від початку року розпочато майже 1200 кримінальних проваджень через підробку результатів ПЛР-тестів, COVID-сертифікатів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію
Правоохоронці від початку 2021 року розпочали вже майже 1200 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-документів.
В Україні цьогоріч порушили майже 1200 справ за підробку COVID-документів Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
 
"Ділки та навіть лікарі стають пособниками коронавірусу, підторговуючи підробними сертифікатами та ПЛР-тестами замість того, щоб роз’яснювати людям необхідність та важливість щеплень. Від початку року розпочато майже 1200 кримінальних проваджень через підробку результатів ПЛР-тестів, COVID-сертифікатів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію", - уточнив Єнін.
 
За його словами, в Україні вже є два обвинувальні вироки щодо лікарів за підробку COVID-документів.
 
Зокрема, одну лікарку було оштрафовано на 34 тисячі гривень та позбавлено на рік права займатися діяльністю, пов`язаною із видачею подібних довідок, а в Івано-Франківську ще одну лікарку було засуджено до двох років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік.
 
"Щодо самих громадян, вже ухвалено 60 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID-сертифікатів, здебільшого під час перетину кордону. Поки що всі відбулися штрафами", - поінформував перший заступник міністра.
 
Як повідомлялося, 9 листопада голова Нацполіції Ігор Клименко висловив думку, що особи, які підробили COVID-документ, але не використали, не мають притягуватися до відповідальності.
 
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10 11 2021 17:04
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