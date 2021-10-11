НОВИНИПравоохоронці від початку 2021 року розпочали вже майже 1200 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-документів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні цьогоріч порушили майже 1200 справ за підробку COVID-документів
Від початку року розпочато майже 1200 кримінальних проваджень через підробку результатів ПЛР-тестів, COVID-сертифікатів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію
Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
"Ділки та навіть лікарі стають пособниками коронавірусу, підторговуючи підробними сертифікатами та ПЛР-тестами замість того, щоб роз’яснювати людям необхідність та важливість щеплень. Від початку року розпочато майже 1200 кримінальних проваджень через підробку результатів ПЛР-тестів, COVID-сертифікатів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію", - уточнив Єнін.
За його словами, в Україні вже є два обвинувальні вироки щодо лікарів за підробку COVID-документів.
Зокрема, одну лікарку було оштрафовано на 34 тисячі гривень та позбавлено на рік права займатися діяльністю, пов`язаною із видачею подібних довідок, а в Івано-Франківську ще одну лікарку було засуджено до двох років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік.
"Щодо самих громадян, вже ухвалено 60 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID-сертифікатів, здебільшого під час перетину кордону. Поки що всі відбулися штрафами", - поінформував перший заступник міністра.
Як повідомлялося, 9 листопада голова Нацполіції Ігор Клименко висловив думку, що особи, які підробили COVID-документ, але не використали, не мають притягуватися до відповідальності.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 11 2021 17:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У США розробили робота-швейцар
- ФОТО Першу модель комп'ютера Apple продали на аукціоні за $400 тисяч
- ФОТО Марсохід Perseverance взяв нові зразки каменю
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles