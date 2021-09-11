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Найбільше підроблених COVID-сертифікатів виявляють під час перетину кордону – поліція

Найбільше ми виявляємо такої документації саме при перетині кордону нашої держави. До прикладу, в аеропорту "Бориспіль" за тиждень було виявлено 48 таких випадків, аеропорт "Жуляни
Правоохоронці найбільше підробних документів про вакцинацію проти коронавірусу виявляють під час перетину громадянами кордону.
Найбільше підроблених COVID-сертифікатів виявляють під час перетину кордону – поліція Фото: МВС
Про це на брифінгу заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає кореспондент Укрінформу.
 
"Найбільше ми виявляємо такої документації саме при перетині кордону нашої держави. До прикладу, в аеропорту "Бориспіль" за тиждень було виявлено 48 таких випадків, аеропорт "Жуляни" - 6", - сказав голова Нацполіції.
 
Він також навів приклад із продажем у касі на автовокзалі у Мукачеві за 350 гривень підробних еспрес-тестів на коронавірус.
 
"Тільки на місці ми виявили 30 бланків. Коли ми почали далі розслідувати цей злочин, то з'ясувалося, що до цього також причетні кілька лікарів кількох медзакладів на Закарпатті. Там слідство наразі триває", - сказав Клименко.
 
За його словами, поліція працює спільно з лікарями у посиленому режимі, щодня у складі мобільних рейдових груп на службу виходять 2700 поліцейських.
 
Крім того, щодня і патрульні, і дільничні офіцери поліції проводять такі рейди. Загалом близько 14 тисяч осіб щодня залучається до такої роботи, зауважив очільник Нацполіції.
 
"Під час перевірок саме рейдовими групами виявлено 400 фактів відсутності COVID-документів. Це буквально за 10 днів роботи. Відповідно, ми склали на цих осіб адмінпротоколи", - сказав Клименко.
 
За його словами, з вівторка на сайті Нацполіції з'явиться окрема рубрика, присвячена роботі поліції у період пандемії. Такі сторінки будуть і на сайтах регіональних управлінь НПУ.
 
Як повідомлялося, поліція за минулий тиждень відкрила 118 проваджень за фактами вироблення та використання підробних COVID-сертифікатів.
 
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09 11 2021 17:18
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